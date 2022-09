Abschied von Fritz Pleitgen: Trauerfeier in Köln

" Ein großer Kapitän verlässt nun die Bühne des Lebens ", so reagierte WDR-Intendant Tom Buhrow im September auf die Nachricht vom Tode Fritz Pleitgens. Der Journalist, Reporter, Korrespondent, Buchautor und Rundfunkmanager war am 15. September 2022 gestorben. Nun wird es in Köln eine nicht öffentliche Trauerfeier für ihn geben.