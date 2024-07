Dienstwagen der Landesregierung produzieren sehr viel CO2

Wir haben bei zwei Herstellern von gepanzerten PKWs angefragt, ob sie Auskunft über klimafreundliche Antriebe für Fahrzeugen mit unterschiedlichen Schutzstufen geben können. Unsere Anfrage blieb aber unbeantwortet.

Die klimafreundlichsten Regierungen

Am klimafreundlichsten sind die Landesregierungen aus Hamburg und Baden-Württemberg unterwegs. Ihre Regierungschefs Peter Tschentscher (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) fahren beide ein (ungepanzertes) E-Auto von Mercedes-Benz und liegen mit ihrem CO2 -Ausstoß unter dem EU -Grenzwert. Dennoch hält der Durchschnitt des CO2 -Gesamtausstoßes dieser Regierungen nicht den EU -Grenzwert ein.

Im Dienstwagen-Check der DUH erhalten zudem nicht alle E-Autos eine grüne Karte. Ihr CO2 -Ausstoß wurde über den deutschen Strommix ermittelt und die Menge an CO2 , die bei der Stromerzeugung ausgestoßen wird, fließt in die Klimabilanz des jeweiligen Fahrzeugs ein. Wenn ein E-Auto ineffizient oder besonders groß ist und daher viel Strom verbraucht, halte es laut DUH den EU -Flottengrenzwert nicht ein.

Kritik an Plug-In -Hybriden

Besonders viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland fahren sogenannte Plug-In-Hybride. Das sind Autos, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch elektrisch betrieben werden können. Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe betonte in einer Pressekonferenz am Montag, dass Plug-In-Hybride besonders klimaschädlich seien, da die beiden eingebauten Motoren zu einem höheren Gewicht des Fahrzeuges und damit zu einem höheren CO2 -Ausstoß führen.

Laut dem International Council on Clean Transportation ( ICCT ) werden Plug-In-Hybride überwiegend im Verbrennungsmodus gefahren. Davon geht auch die DUH in ihrer Befragung aus. Ob und wie viele Strecken von Politikerinnen und Politikern im Elektromodus zurückgelegt haben, wurde nicht abgefragt.

DUH fordert E-Autos oder gar keine Dienstwagen