Homo- und bisexuelle Männer sollen leichter Blut spenden können

Künftig soll es beim Blutspenden keine Rolle mehr spielen, wenn Männer homo- oder bisexuell sind. " Ob jemand Blutspender werden kann, ist eine Frage von Risikoverhalten, nicht von sexueller Orientierung ", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Homo- und bisexuelle Männer müssen teilweise bis zur Blutspende warten

Aktuell sind Männer, die Sex mit Männern haben, bei der Blutspende eingeschränkt: Sie dürfen nur dann spenden, wenn sie in den zurückliegenden vier Monaten keinen Sex mit "einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner" hatten.

So steht es in den Richtlinien der Bundesärztekammer. Damit soll das Risiko gesenkt werden, dass schwule und bisexuelle Männer das HI-Virus und damit Aids weitergeben. Nach Zahlen des Robert-Koch-Institut wurde 2021 bei 1.800 Menschen in Deutschland das HI-Virus festgestellt. 1.000 von ihnen waren homo- und bisexuelle Männer, das sind 100 weniger als im Vorjahr.