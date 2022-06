Blutspende-FAQ: Alle Infos zum Blutspenden

Wie ist die Versorgung mit Blutkonserven in Deutschland?

Regional und saisonal kann es zu gelegentlichen Engpässen kommen, so dass unter Umständen planbare Operationen verschoben werden müssen. Besonders in der Ferienzeit sind Spenden rar. Generell bestehe in Deutschland laut Robert Koch-Institut ( RKI ) aber kein Mangel an Blutspenden. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland im Hinblick auf gespendetes Blut und Plasma im Spitzenbereich. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK ) warnt vor langfristigen Engpässen durch die älter werdende Bevölkerung und die sinkende Bereitschaft junger Menschen zur Spende.

Wie oft pro Jahr kann gespendet werden?

Männer dürfen maximal sechs Mal im Jahr spenden, Frauen nur vier Mal. Die Blutzellen erneuert der Körper zwar bereits in zwei Wochen, der Ausgleich des Eisenverlusts dauert allerdings etwa zwei Monate, bei Frauen aufgrund der Menstruation etwas länger.

Wer darf spenden, wer nicht?

Spenden kann in Deutschland, wer zwischen 18 und 68 Jahre alt, gesund ist und mindestens 50 Kilogramm wiegt - auch Raucher. Nicht gespendet werden darf während der Schwangerschaft und bis sechs Wochen nach der Entbindung, nach manchen Impfungen, operativen Eingriffen, Auslandsaufenthalten in Ländern mit erhöhten Infektionsrisiken, während der Einnahme von Medikamenten oder kurz nach einer einfachen Erkältung.

Auch schwule und bisexuelle Männer dürfen Blut spenden, wenn sie in einer dauerhaften monogamen Beziehung leben. Haben sie häufig sexuelle Kontakte außerhalb dieser Beziehung, dürfen sie erst vier Monate nach dem letzten sexuellen Kontakt wieder spenden. Gleiches gilt auch für Prostituierte. Auch nach Akupunkturbehandlungen, Piercings und Tätowierungen wird mindestens vier Monate bis zur nächsten Spende gewartet.