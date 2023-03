Die Wissenschaftler haben auch weitere Pflanzenarten abgehört - allerdings in einer kleineren Untersuchung. Darunter Weichweizen, Mais, Weinreben oder Kakteen. Hier seien aber noch weitere Erkenntnisse nötig. Für zukünftige Studien sei es wichtig, neben Tomaten und Tabak auch andere Pflanzenarten zu untersuchen, sagt auch Sibaji Kumar Sanyal. Er ist Molekularbiologe an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. "Das Design der Studie ist aber gut" , findet er. Man könne anhand der Töne schnell verstehen, wenn die Pflanzen etwa nicht richtig bewässert wurden.

Wie hören sich gestresste Pflanzen an?

Die Pflanzen geben ein Ploppen von sich. Ein wenig erinnert das Geräusch an Luftpolsterfolie. Für das menschliche Ohr sind die Stress-Bekundungen des Gemüses allerdings nicht hörbar. Die Frequenz ist für Menschen zu hoch. Dagegen können Insekten und Säugetiere mit empfindlichen Ohren, wie Mäuse, sie sehr wohl wahrnehmen.

Die Forschenden haben die Geräusche aber für menschliche Ohren in einem Audio hörbar gemacht: