Nationale Wasserstrategie: Wie dringend ist Regen in NRW?

Seit Jahren wird über eine nationale Wasserstrategie diskutiert - heute wurde sie vom Bund auf den Weg gebracht. Ein Bündel von 80 Maßnahmen soll helfen, Wasserknappheit und Austrocknung entgegenzuwirken - und die Wasserversorgung in Deutschland zu sichern. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio:

"Wir merken im Zuge der Klimakrise, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen." Bundesumweltministerin Steffi Lemke

Der Entwurf aus dem Umweltministerium ist bis 2050 ausgelegt. Erste Maßnahmen sollen aber bereits bis 2030 umgesetzt werden. So soll beispielsweise eine bundesweite Leitlinie für den Fall einer Wasserknappheit vorbereitet werden. Die Wasserspeicherung in den Kommunen, auch in besiedelten Bereichen, soll verbessert werden. Betonierte Flächen sollen entsiegelt und kranke Wälder und Grünflächen wiederhergestellt werden. Von Letzteren dürfte es gerade in NRW einige geben.