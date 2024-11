Thyssenkrupp streicht Stellen: "bitter und bedrückend"

27.000 Menschen arbeiten derzeit im Duisburger Werk von Thyssenkrupp Steel, demnächst könnten es 5.000 weniger sein. In einem sogenannten Zukunftspapier, das am Montag veröffentlicht wurde, kündigt der Konzern radikale Stellenstreichungen bis 2030 an. Weitere 6.000 Arbeitsplätze sollen demnach ausgelagert und das Werk in Kreuztal-Eichen komplett geschlossen werden

Reaktionen aus NRW ließen nicht lange auf sich warten. Dass Thyssenkrupp seine Stahlsparte auch über den Abbau von vielen Tausend Arbeitsplätzen konsolidieren wolle, sei " bitter und bedrückend ", sagte Mona Neubaur (Grüne), stellvertretende Ministerpräsidentin und NRW-Wirtschaftsministerin. Mitarbeiter und ihre Familien, aber auch die betroffenen Regionen und der Stahlstandort NRW stünden vor einer ungewissen Zukunft.