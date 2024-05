Tauben in der Stadt: Das hilft wirklich

Wichtig: Wenn die Tauben einmal da waren, kommen sie gern wieder, denn Tauben sind standorttreue Tiere. In der Zwischenzeit ist es also eine gute Idee, den Balkon "taubensicherer" zu gestalten. Das geht zum Beispiel, indem man Nischen vermeidet oder schräge Bleche auf Fensterbänken anbringt, damit die Vögel keinen Halt mehr finden.

Städte haben unterschiedliche Konzepte

Das grundsätzliche Problem - viel zu viele Tauben auf engem Raum - können aber nur die Städte selbst angehen. So plant die hessische Stadt Limburg etwa den radikalen Ansatz: Stadttauben gezielt per per Genickbruch töten. Dazu sollen die Tiere mit Futter in eine Art Taubenhaus gelockt werden, aus dem sie nicht mehr entkommen können. Laut Stadt Limburg soll sie dann ein zugelassener Falkner erst betäuben und schließlich per Genickbruch töten. Der Stadtrat hatte das bereits beschlossen. Tierschützer protestierten dagegen - ob es nun wirklich so kommt, soll im Juni ein Bürgerentscheid klären.