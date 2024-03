Aktionen in NRW am Internationalen Tag gegen Rassismus

Demonstrationen und Aktionen in NRW

In Köln hat das Bündnis "Köln stellt sich quer" einen Sternmarsch organisiert. Es wurden gleich mehrere Demonstrationen unter verschiedenen Slogans angemeldet, die sich am Abend (19.00 Uhr) zu einer Abschlusskundgebung am Rhein treffen wollen. Nach Polizeiangaben rechnen die Veranstalter mit rund 10.000 Teilnehmern. Außerdem treffen sich vor dem Ehrenfelder Bezirksrathaus Kinder und Jugendliche aus zwanzig Schulen, bei der Deutz AG und Ford stehen die Bänder still, bei der Stadt gibt es eine Videobotschaft der Oberbürgermeisterin.

In Bochum hat die CDU -Kreisvorsitzende Fee Roth in einem überparteilichen Bündnis zu einer Kundgebung auf dem Rathausvorplatz ab 14.30 Uhr aufgerufen. Auch der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert wird dort erwartet.

In Dortmund haben Gewerkschaften zur Aktion "15 vor 12" aufgerufen. Sie bitten die Bürger, um Viertel vor zwölf für 15 Minuten innezuhalten, um ein deutliches Zeichen zu setzen für das unantastbare Recht auf Menschenwürde.

In Essen findet heute unter anderem der "Miteinandertag" auf dem Frohnhauser Platz mit Ständen von verschiedenen sozialen Institutionen und Vereinen statt. Außerdem gibt es das Frühlings- und Newrozfest des RAA Vereins NRW in der City Nord. Newroz ist das kurdische Neujahrsfest am 21. März.

In Hagen laufen bereits seit Anfang März die "Internationalen Wochen gegen Rassismus". Hier gibt es unter anderem eine Foto-Ausstellung über die Tatorte der NSU -Morde und eine Lesung in der Stadtbücherei.

In Hamm stehen Workshops und Argumentationstrainings gegen Rechtsextremismus auf dem Programm.

In Bonn will das Amt für Integration und Vielfalt der Stadt am Mittag gemeinsam mit Organisationen aus der Migrations- und Flüchtlingsarbeit auf dem Markt und in der Innenstadt über Rassismus informieren und zu Gesprächen bereitstehen.

In Bielefeld gibt es neben einem Workshop in der Stadionschule von Arminia Bielefeld, einem Fachtag zum Thema Flucht und Integration und einem Theaterstück auch eine Veranstaltung auf dem zentralen Jahnplatz ab 14 Uhr. Hier werden Künstlerinnen und Künstler sowie der Sozialdezernent und die Vorsitzende des Integrationsrats der Stadt erwartet.

Im Münsterland wird an neun AWO -Kitas um 11 Uhr das Lied "Wir heißen jeden hier willkommen" angestimmt. Die insgesamt 15.000 Kinder haben sich mit einer Aktionswoche auf den Tag vorbereitet. Die Aktion läuft im gesamten AWO-Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen.

In Aachen hat sich die 4. Aachener Gesamtschule an vier Aktionstagen gemeinsam mit dem kommunalen Integrationszentrum der Stadt Aachen mit dem Themen Menschenrechte und Rassismus auseinandergesetzt. Am Donnerstagvormittag fand dazu eine Abschlussveranstaltung im Depot Talstraße statt.

