Mehrwertsteuererhöhung: Gastronomie befürchtet tausende Schließungen

Noch immer sei die wirtschaftliche Situation "angespannt und von verschiedenen Krisen geprägt" . Im Mai lag demnach der Umsatz der Branche preisbereinigt um 14 Prozent niedriger als noch 2019. Insofern sei eine ermäßigte Mehrwertsteuer auch weiterhin " von großer Bedeutung" , so das Ministerium.

Diverse Meinungen in Berlin

Grüne Bundesfraktionsvorsitzende Dröge: Kein Geld

Während die schwarz-grüne Landesregierung also " beobachten " will, herrscht in Berlin mehr oder weniger Uneinigkeit zu dem Thema: Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge verteidigt die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für Speisen in der Gastronomie: " Wir belasten die Branche nicht zusätzlich, sondern heben die Erleichterung wie angekündigt auf" , sagte sie der "Stuttgarter Zeitung"vergangene Woche. Es sei immer klar gewesen, dass es sich um eine zeitlich befristete Maßnahme handele. Dröge verwies dann auf die engen Sparvorgaben für den Haushalt: "Wenn wir das Geld an dieser Stelle ausgeben würden, müssten wir es woanders einsparen."

Finanzminister will Steuerschätzung abwarten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wiederum will für eine mögliche Beibehaltung der reduzierten Mehrwertsteuer in der Gastronomie die Steuerschätzung im November abwarten. Dann werde die Bewertung in den parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 erfolgen, hatte ein Ministeriumssprecher vergangene Woche der "Rheinischen Post" gesagt.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ist für eine Beibehaltung. Diese Maßnahme sei aus guten Gründen eingeführt worden - nämlich weil die Branche in einer schwierigen Lage gewesen sei, sagte Esken am Sonntag im ARD-Sommerinterview. " Das ist sie auch heute noch." Man müsse schauen, ob im Rahmen des Haushalts eine Fortführung möglich wäre.

Der Kölner Restaurantbesitzer sagt, er habe kaum Hoffnung auf eine politische Lösung. " Die müssen wir alle selber für uns finden." Wie - das wisse allerdings noch keiner.