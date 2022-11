Lauterbach lenkt ein: Streit um Hebammenfinanzierung wohl beigelegt

Arbeit von Hebammen sollte nur noch teilweise bezahlt werden

Anlass zum Streit war eine Ende Oktober verabschiedete Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen. Das sogenannte GKV -Finanzstabilisierungsgesetz sah unter anderem Veränderungen im Pflegebudget vor. Das legt fest, welche Leistungen im Krankenhaus von den Krankenkassen bezahlt werden.

Ab 2025 würden dabei einige Leistungen wegfallen. Finanziert würden nur noch Kosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen. Dazu zählt jedoch nicht die Arbeit von Hebammen am Wochenbett – also die Nachsorge nach einer Geburt. Die müssten Krankenhäuser also künftig selber finanzieren.

Kritik von Eltern und Verbänden