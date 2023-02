Streik im ÖPNV: In diesen NRW-Städten stehen morgen Busse und Bahnen still

In mehreren NRW -Städten könnte der öffentlichen Nahverkehr morgen und am Freitag zum Erliegen kommen. Grund ist ein Warnstreik, den die Gewerkschaft Verdi im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst angekündigt hat.

Düsseldorfer Stadtbahnen stehen still

Auch die Düsseldorfer Rheinbahn teilte mit, an zwei Tagen bestreikt zu werden. Der Streik werde alle Stadtbahnlinien und die meisten Buslinien betreffen. Der Streik beginne am Donnerstag um 3 Uhr und werde 48 Stunden dauern. Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn, also auch der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

In Dortmund bleiben Busse und Bahnen im Depot

Wer in Dortmund mit Bus und Stadtbahn unterwegs ist, muss sich morgen ebenfalls ein anderes Verkehrsmittel suchen. Wegen eines Warnstreiks bleiben die Busse und Bahnen der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) im Depot. Der Streik beginnt ebenfalls heute Nacht um drei Uhr und geht bis zum Betriebsende um halb zwei in der Nacht zu Freitag. In der Zeit fährt in Dortmund kein Bus und keine Stadtbahn. Auch die Nachtexpresse fahren deshalb nicht. Die DSW21-Buslinien in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel und Schwerte fallen ebenfalls aus.

Auch die drei Servicecenter von DSW21 bleiben geschlossen. Im öffentlichen Nahverkehr in Dortmund fahren deswegen nur S-Bahnen und Regionalzüge sowie die H-Bahn an der Uni und der Airport-Shuttle. Vom Streik nicht betroffen sind die Nahverkehrszüge und S-Bahnlinien im Verkehrsgebiet der DSW21.

Am Mittag sind die rund 200 Beschäftigten zu einer Streikkundgebung an den Westfalenhallen aufgerufen. Dort sollen Unterschriften an den Rat übergeben werden. Die Streikenden fordern 10,5 Prozent mehr Lohn.

Wuppertal, Remscheid und Solingen betroffen

Die Gewerkschaft Verdi habe auch die Beschäftigten in Wuppertal dazu aufgerufen, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) bereits am Dienstag mit. Geplant sind nach WSW-Angaben ganztägige Warnstreiks am Donnerstag und Freitag. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass der Busverkehr in der Großstadt zum Erliegen kommt. Auch die Schwebebahn werde betroffen sein.

Der Warnstreik betrifft auch Solingen und Remscheid. Wie viele Busse und Bahnen an den beiden Tagen ausfallen, ist noch nicht bekannt. Pendler sollten sich jedoch vorab informieren.

Ein Gewerkschaftssprecher wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Die Gewerkschaft kündigte aber Informationen für heute an.