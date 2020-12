Steigende Corona-Zahlen - erste Fälle von Triage?

Die Intensivstationen sind am Limit - das ist gerade Alltag. Jetzt hat zum ersten Mal ein ärztlicher Direktor aus Sachsen berichtet, dass Mitarbeiter entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt.

Triage ist Realität geworden

Dr. Mathias Mengel ist ärztlicher Direktor an einer Klinik in Zittau im Landkreis Görlitz. Gestern Abend sprach er in einem Online-Bürgerforum über das Thema Triage, heute bestätigte er einem Interview mit t-online: "Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Arzt aus Sachsen: "Wir sind im Epizentrum"