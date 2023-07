Starkregen: Ist Ihr Zuhause richtig versichert?

Wie kalkulieren Versicherer das Risiko von Hochwasser durch Starkregen?

Die deutschen Versicherer haben ein Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) entwickelt. Über 22 Millionen Adresskoordinaten wurden bis 2022 in dieses System eingespeist. Die Adressen sind in dem ZÜRS-System in vier Zonen eingeteilt. Eine Immobilie in der Gefährdungsklasse 1 ist am wenigsten, ein Objekt in der Gefährdungsklasse 4 am meisten gefährdet. Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der Gefährungsklasse. Ein Objekt in der Gefährdungsklasse 4 ist faktisch nicht bezahlbar.