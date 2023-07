Milliarden Euro Schäden durch Starkregen in NRW

Starkregen hat in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft in den vergangenen 20 Jahren Schäden in Höhe von 4,15 Milliarden Euro an Wohngebäuden angerichtet. Statistisch gesehen seien von 1.000 Wohngebäuden 132 von einem Starkregenschaden betroffen gewesen, berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in seiner Starkregenbilanz. Die Beseitigung der Folgen kostete demnach Hausbesitzer im Durchschnitt 9.380 Euro.

Am häufigsten betroffen waren laut GDV die Einwohner von Euskirchen. Statistisch gesehen habe dort mehr als jedes zweite versicherte Haus (590 von 1.000) einen Schaden durch besonders starke Regenfälle erlitten. Mit 324 Schäden je 1.000 Gebäude rangierte Münster auf Platz zwei der Schadensbilanz.