Fast doppelt so viele Ertrunkene in NRW bislang in diesem Sommer

In diesen Tagen ist es heiß in NRW. Der Sommer allgemein war schon sehr trocken und warm. Orte zur Abkühlung sind dann umso beliebter: Es hat viele Menschen ans Wasser gezogen. Doch immer wieder passieren Unfälle - gerade an ungesicherten Badestellen.

Dieses Jahr sind bisher mindestens 30 Menschen in NRW ertrunken. Das sind fast doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Zahlen hat die DLRG in einer Zwischenbilanz bekannt gegeben.

Viele Meldungen zu Badetoten

Die meisten Opfer sind in Flüssen oder Seen umgekommen - und genau davor warnt die DLRG. Wenn vor Ort keine Rettungsschwimmer das Gewässer im Blick behalten, gilt: Nicht einfach ins Wasser gehen oder springen. Wenn das passiert, wäre die Aussicht auf Rettung gleich null, sagt die DLRG.

Aktuell gibt es nahezu täglich Meldungen aus Deutschland, dass Menschen gerettet werden mussten. Oft spielt dabei Selbstüberschätzung eine Rolle: Viele Gerettete können laut DLRG gar nicht oder kaum schwimmen.

Auch auffällig dabei: Bundesweit sind 4 von 5 Opfern Männer. Deutschlandweit gesehen hat es die meisten Ertrunkenen übrigens nicht in NRW gegeben - sondern in Bayern, wo es viele kleine und unbewachte Flüsse und Seen gibt.