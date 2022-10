Enissa Amani über Proteste im Iran: "Die Angst darf uns nicht aufhalten!"

"Wir kämpfen seit 30 Jahren!"

Viele von ihnen fragen mich mit vorsichtiger Stimme und mit Blick auf meine Sicherheitsleute: " Kennst du mich noch? " Manchmal fällt auch der Satz: " Ich kenne dich, da warst du noch sooo klein ", und dann geht jemand in die Knie und zeigt auf eine Höhe zwanzig Zentimeter über den Boden. Ich war wohl sehr klein. Sehr, sehr klein.

Mir kommen auch die Tränen. Nicht nur, weil es so schön ist, diese mutigen Menschen wiederzusehen, sondern weil wir WIEDER hier stehen, IMMER NOCH hier stehen. Weil ich von 20 Zentimetern auf 1,62 Meter gewachsen bin - und wir 30 Jahre später immer noch hier stehen. Mit den gleichen Forderungen. Mit dem gleichen Schrei nach Freiheit.

"Ich sehe die Hoffnung in Papas Augen"

Also stelle ich mich auf die Bühne und bin eine von Millionen Stimmen, die Freiheit einfordern: " Ich will diese Mörder in Genf vor dem Internationalen Gerichtshof stehen sehen, in Handschellen sollen sie dort stehen ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Papa steht am Bühnenrand und hat stolze, traurige, große Augen. Ich sehe die Hoffnung in seinen Augen, aber auch die Angst und die Frage: Wird es klappen? Nie werde ich - so wie er es tut - wissen, wie es ist, eine Heimat zu haben, sie als erwachsener Mensch in Angst verlassen zu müssen und dann nie wieder zu sehen. Jahrzehntelang jeden Tag hoffnungsvoll Nachrichten zu lesen mit der großen Frage im Herzen: Kommt der Tag? Kommt der Tag der Befreiung? Ist er nah?

Es ist Oktober 2022 und ja, der Tag ist nah. Er ist nah. Iran befindet sich mitten in einer Revolution. Und nein, ich lasse keinen Funken Pessimismus zu - weder in mir noch in denen, auf die ich Einfluss haben kann.

"Iran befindet sich mitten in einer Revolution!"

Wir müssen diesen Vulkan an Mut brodeln lassen! Diesen unfassbar mutigen Menschen im Iran Hoffnung schenken, indem wir sie sichtbar machen. Ihre Kraft, ihren Mut, ihre Ausdauer sichtbar machen.

Im Iran sind an Autobahnbrücken große Banner aufgehängt: " Wir haben keine Angst mehr! Wir werden kämpfen ". Ich möchte das von hier aus bestärken: " Und WIR werden EUCH von überall auf der Welt beistehen, WIR lassen EUCH nicht allein! "

"Die Befreiung der Menschen dort ist nicht verhandelbar. Uns darf weder die Angst noch die berechtigte Sorge um das 'Danach' aufhalten." Enissa Amani

Kann sich Iran im Express-Modus demokratisieren? Ich weiß es nicht. Wird das Land in viele Gebiete zerrissen werden? Maybe. Werden andere Länder den Moment strategisch ausnutzen wollen? Probably. Very Very wahrscheinlich sogar.

Entschuldigung. Ich verfalle in diesen Sprachmix, weil mir die Antworten auf solche Fragen gerade unwichtig erscheinen. Jetzt geht es erstmal um Menschenleben! Millionen von Menschenleben, die in dieser Regierung gekidnappt wurden und aus Angst vor Bestrafung, Folter, Inhaftierung und Tod stupide Regeln eines Regimes befolgt haben. Menschen, die immer wieder aufgestanden sind und immer wieder niedergeschlagen wurden. Diesmal nicht.