Wetter-Bilanz: 2022 war wohl das bisher wärmste Jahr in NRW

In Wuppertal fielen nur rund Dreiviertel der sonst üblichen Mengen

In Weilerswist zum Beispiel - selbst die erwarteten Regenmengen bis kommenden Samstag eingerechnet - wird man bis Jahresende nur auf knapp 500 Liter pro Quadratmeter kommen. Also knapp 160 Liter weniger als im Durchschnitt. In Lippstadt waren es weniger als 700 Liter Regen pro Quadratmeter - rund 100 Liter weniger im Schnitt. In Wuppertal liegen wir bei aktuell 1.000 Liter weniger als üblich - rund einem Dreiviertel der sonst üblichen Mengen.

Solingen mit mehr als 2.000 Sonnenstunden

Dazu gab es viel mehr Sonne als bisher. Verbreitet kam NRW sogar auf ein Plus von 50 Prozent. Spitzenreiter war Havixbeck im Kreis Coesfeld mit mehr als 2.370 Stunden Sonne im Jahr - das sind sechseinhalb Stunden pro Tag. So auch in Sankt Augustin mit 2.300 Sonnenstunden. Solingen hatte mehr als 2.000 Sonnenstunden - das waren mehr als fünfeinhalb Stunden täglich.

Meteorologe erwartet neuen Temperatur-Rekord für NRW