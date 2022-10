Umfrage zeigt: Mehrheit ist für ein Böllerverbot an Silvester

Im Westen mehr Akzeptanz für ein Böllerverbot

Die Zustimmung für ein Verbot von privatem Feuerwerk war im Westen Deutschlands mit 54 Prozent etwas höher als im Osten mit 50 Prozent.

Große Zustimmung für ein Verbot gab es bei den Wählern von Grünen, Linke, Union und SPD - dagegen stimmten 68 Prozent der Anhänger der AfD gegen ein Böllerverbot. Die Anhänger der FDP zeigten sich mit Werten von 47 Prozent für ein Böllerverbot und 45 Prozent dagegen gespalten.

2021 gab es ein Verkaufsverbot

An Silvester 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie ein bundesweites Verkaufsverbot von Böllern und Raketen gegeben. An publikumsträchtigen Plätzen gab es in vielen NRW -Städten ein Böllerverbot. Dennoch wurden Raketen abgefeuert, aber bei weitem nicht so viele wie in den Jahren vor der Pandemie.

2020 war das Zünden von Feuerwerk und Böllern zum Jahreswechsel nicht explizit verboten. Der damalige NRW -Ministerpräsident Armin Laschet hatte aber an die Bürger appelliert, auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Es gab zudem keine öffentlichen Feuerwerke und die Verwendung von Pyrotechnik auf großen Plätzen war verboten.

Düsseldorf: Mitarbeiter des Ordnungsamtes patrouillieren in der nahezu menschenleeren Altstadt am 31.12.2020.

Über ein Böllerverbot an Silvester 2022 in Deutschland hat die Politik bisher nicht entschieden.

