Am Freitagvormittag hat ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal gebrannt. Die Feuerwehr konnte einen schwer verletzten, älteren Mann aus dem Erdgeschoss des brennenden Gebäudes retten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Düsseldorf gebracht.

Teil der B7 in beide Richtungen gesperrt

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die B7 in Höhe der Treppenstraße zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Am Arrenberg waren mehrere Straßen verstopft, weil Autofahrer auf umliegende Wege ausgewichen sind.

