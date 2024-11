Aufwändige Untersuchungen für Diagnose notwendig

Viele Menschen machen sich Sorgen, wenn sie merken, dass sie vergesslich werden. Das Problem: Wenn Patienten aber über diese " leichte kognitive Störung" klagen, heiße das noch nicht, dass sie Alzheimer haben, sagt Peter Berlit von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.

Ablagerungen im MRT sichtbar

Um das sicher festzustellen, seien aufwändige Untersuchungen notwendig: Die Amyloid-Ablagerungen im Hirn müssen entweder über bildgebende Verfahren oder eine Nervenwasser-Untersuchung nachgewiesen werden. " Das ist sehr aufwendig, sehr kostspielig und auch nur in wenigen Zentren möglich. "

Gefährliche Nebenwirkungen möglich

Hinzu kommt: Lecanemab kann offenbar auch ernste Nebenwirkungen haben. Vor allem Hirnödeme und kleinere oder größere Hirnblutungen kamen bislang vor. Zusammen mit Blutverdünnern oder ASS sei die Therapie " sehr kritisch zu sehen ", sagt Neurologe Berlit.

Im Juli hatte sich die Europäische Arzneimittel-Agentur gegen eine Empfehlung zur Zulassung ausgesprochen. Der zu erwartende Effekt sei nicht groß genug, um das Risiko von Nebenwirkungen zu rechtfertigen. Daraufhin hatte der Hersteller des Medikaments, die Pharmaunternehmen Eisai in Japan und Biogen in den USA, eine erneute Prüfung beantragt.

Gabor Petzold vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn hatte die erste Ablehnung durch die EMA kritisiert: Erfahrungen aus den USA zeigten, dass sich Risiken wie Hirnblutungen durch regelmäßige Kontrollen frühzeitig erkennen ließen. Ja, die Therapie sei sehr aufwändig, schrieb Petzold in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel", dennoch solle man ihre Chancen nutzen - " im Sinne der Patienten von heute und der von morgen ".

Australien lehnt Zulassung ab

In einer zweiten Prüfung wurde das Mittel dann ausschließlich an bestimmten Patienten getestet - solchen, die aufgrund ihrer Genetik eine geringere Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und -blutungen hatten. Mit dem Ergebnis, dass in der "begrenzten Population", die bei der erneuten Prüfung untersucht wurde, der Nutzen von Lecanemab doch größer sei als die Risiken.

In den USA ist Lecanemab schon seit Juli 2023 auf dem Markt, auch in Großbritannien ist es zugelassen. Allerdings werden dort die Kosten für die Therapie nicht vom staatlichen Gesundheitsservice übernommen. Begründung: Die hohen Therapiekosten würden den geringen Therapieerfolg nicht rechtfertigen. In Australien entschieden die Behörden im Oktober, das Medikament nicht zuzulassen.

Gegen Alzheimer vorbeugen

Übrigens: Forscher gehen davon aus, dass weltweit 45 Prozent aller Demenzerkrankungen vermieden oder verzögert werden könnten. Allerdings nicht durch Medikamente, sondern indem jeder einzelne für seine Gehirn-Gesundheit sorgt. Durch gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, soziale Kontakte. Auch medizinische Risikofaktoren für Demenz - wie Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Bluthochdruck und hohe Cholesterinwerte - lassen sich gezielt behandeln.

Der Verein Alzheimer Forschung Initiative in Düsseldorf gibt umfangreiche Tipps dazu: