Feuerwerk an Silvester: Tradition oder sinnlose Böllerei?

Viele Menschen freuen sich darauf, an Silvester wieder Raketen und Böller zünden zu dürfen. Zwei Jahre lang war das in der Corona-Zeit verboten. Flächendeckende Verbote gibt es in diesem Jahr nicht mehr, am Donnerstag beginnt der Verkauf der Feuerwerkskörper. Was die einen freut, löst bei anderen eher Sorge aus. Was spricht für das Böllern? Was dagegen?

Brauchtum und Tradition

Der Silvester-Brauch geht in Europa bereits auf die Germanen zurück, die mit Lärm und Lichtern böse Geister vertreiben und das neue Jahr mit Freude begrüßen wollten. Auch heute noch ist das Zünden von Böllern und Raketen für viele Menschen feste Tradition. "Silvester ohne Feuerwerk ist kein Silvester" , sagt ein Passant in einer Straßenumfrage des WDR. Eine Passantin meint: "Für uns gehört es dazu, wir knallen auch immer ein bisschen."

Insbesondere in Zeiten besonderer Belastungen und Entbehrungen sei das Feuerwerk zum Jahreswechsel für viele Menschen von hohem Wert, schreibt der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk e.V. auf seiner Internetseite.

"Feuerwerk bedeutet einen Lichtblick und markiert einen kurzen und besonderen Moment der Ausnahme vom Alltag." Ingo Schubert, Vorsitzender des Bundesverband Pyrotechnik

Diesen Standpunkt vertritt aber längst nicht jeder in Deutschland. Laut einer Umfrage von "Statista Global Consumer Survey" halten lediglich 25 Prozent der Befragten das Böllern zum Jahreswechsel für unabdingbar. Bei einer Umfrage im Auftrag der Brandenburger Verbraucherzentrale gaben 53 Prozent der Befragten an, für ein Feuerwerksverbot zu sein.

Millionengeschäft Feuerwerk

Der Jahreswechsel ist für die Feuerwerks-Industrie ein Millionen-Geschäft, auch wenn in Deutschland immer weniger geböllert wird an Silvester. Die Verkaufszahlen gehen seit Jahren kontinuierlich zurück. 2019 waren es aber noch rund 122 Millionen Euro, die die Deutschen an Feuerwerk verpulvert haben. Selbst in den Corona-Jahren, in denen ein weitgehendes Feuerwerks-Verbot galt, wurden jeweils für rund 20 Millionen Euro Raketen und Böller gezündet.

Feinstaubbelastung

" Der erste Januar ist der Tag mit der höchsten Feinstaubbelastung im gesamten Jahr ", sagt Ute Dauert, Expertin für Luftqualität vom Umweltbundesamt (UBA). Vor allem in Städten und Ballungsgebieten sei dies ein großes Problem. Der Bundesverband Pyrotechnik betont zwar, dass der Anteil von Feuerwerk an der Feinstaubbelastung nur bei von 0,7 Prozent liege. Laut Umweltbundesamt würden aber jährlich rund 2.050 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt, der größte Teil davon – rund 75% – in der Silvesternacht.

Diese Feinstaubbelastung bedeutet für gesunde Menschen keine große Gefahr, kann jedoch vor allem für kranke Menschen gefährlich werden. Bei Menschen, die bereits Erkrankungen der Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems haben, können die Beschwerden zunehmen. Im schlimmsten Fall kann es zu Asthma-Anfällen und Herzinfarkten kommen.

WDR-Wirtschaftsredaktion

Für Carsten Schabosky aus der WDR-Wirtschaftsredaktion wäre ein Feuerwerks-Verbot die einzig sinnvolle Maßnahme.

"Alle reden über den Klimaschutz. Und dann soll echt fröhlich weitergeknallt werden? Jedes Jahr werden tausende Tonnen Feinstaub freigesetzt!" Carsten Schabosky, WDR-Wirtschaftsredaktion

Wolfgang Landmesser, WDR-Wirtschaftredaktion

Anderer Meinung ist sein Kollege Wolfgang Landmesser. Der WDR-Wirtschaftsredakteur kann die Kritik des Feuerwerks-Verbandes nachvollziehen. "Dass beim Böllern auch insgesamt viel Feinstaub entsteht – stimmt. Aber auch hier gilt es abzuwägen" :

"Der Straßenverkehr ist der mit Abstand größte Feinstaub-Verursacher. Wenn die Politik die Feinstaubemissionen dort effektiv reduziert hat, können wir vielleicht noch mal über ein Böllerverbot reden." Wolfgang Landmesser, WDR-Wirtschaftsredaktion

Verletzungsrisiko

Das Hauptargument für das Feuerwerk-Verbot im letzten Jahr: Das durch Corona ohnehin überlastete Gesundheitssystem könnte an die Grenze der Belastbarkeit kommen, wenn in der Silvesternacht viele Verletzungen durch Böller und Raketen behandelt werden müssten. Aber auch in diesem Jahr warnen Ärzte und Rettungssanitäter vor der Böllerei. Mit schwersten Verbrennungen hat etwa Kathrin Schaller als ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes in Dortmund zu tun.

"Vor der Pandemie hatten wir eine Verdoppelung der Einsatzzahlen in den Silvesternächten, und das nur zwischen 16 Uhr und 8 Uhr am nächsten Morgen. Wenn wir in einer normalen Nacht 200 Einsätze gefahren sind, sind wir an Silvester 2019 mehr als 400 Einsätze gefahren." Kathrin Schaller, ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes in Dortmund

Vor allem in Verbindung mit Alkoholkonsum können Böller und Raketen gefährlich werden. Die Reaktionen sind verlangsamt, und die Risikobereitschaft beim Zünden der Feuerwerksartikel nimmt zu.

"Wir sehen üblicherweise erhebliche Verletzungen der Hände. Klassisch ist das beispielsweise, wenn Böller nicht rechtzeitig weggeworfen werden oder wenn nicht genehmigtes Feuerwerk benutzt wird" , berichtet auch der Leiter der zentralen Notaufnahme am Klinikum Dortmund, Thorsten Strohmann. Die Folgen: Verlust von einzelnen Fingern bis hin zur gesamten Hand.

Mahnung zur Vorsicht

Das Deutsche Rote Kreuz mahnt zum vorsichtigen Umgang mit Böllern. So sollten nur offiziell zugelassene und zertifizierte Feuerwerkskörper verwendet werden. Kinder dürften grundsätzlich keine Böller in die Hände bekommen, Jugendliche unter 18 Jahren sollten umfassend über den Gebrauch aufgeklärt werden.