Satelliten übertragen Daten und Signale in unglaublicher Geschwindigkeit. So spielen sie eine wichtige Rolle etwa im Flugverkehr, bei Finanztransaktionen oder auch bei der Telekommunikation. Die Sicherheit von Satelliten steht jetzt im Zentrum einer der wichtigsten Zusammenkünfte von Industrie und staatlichen Akteuren: der "Space Defense & Security Summit". Ein zweitägiges Gipfeltreffen, das am Dienstag in Paris begonnen hat.

Warum sind Satelliten für unsere Sicherheit wichtig?

Ein Ausfall von Satelliten kann weitreichende Konsequenzen bei uns auf der Erde haben. "Satelliten haben einen Dual-Use Charakter" , sagte der Politikwissenschaftler Max Mutschler vom "Bonn International Centre for Conflict Studies" ( BICC ) am Dienstag dem WDR . "Sie können also sowohl für militärische als auch zivile Zwecke eingesetzt werden."

Politikwissenschaftler Max Mutschler

Im militärischen Bereich, so Mutschler, gehe es um Kommunikation zwischen den eigenen Verbänden, um die Erdbeobachtung zur Spionage und um die Navigation, zum Beispiel für Drohnen oder militärischen Fahrzeuge. "Durch den Ausfall eines Satelliten kann aber auch der zivile Bereich enorm beeinträchtigt werden" , sagte der Konfliktforscher. "Und wenn GPS-Satelliten betroffen sind, wirkt sich das sogar doppelt aus: auf unseren Alltag und auf militärische Abläufe."

Wie können Satelliten angegriffen werden?