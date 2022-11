ZeitZeichen

Als der sowjetische Satellit am 3. November 1957 gestartet wird, steckt Laika in einem verkabelten Korsett. Die übertragenen Daten zu Atem und Herztätigkeit belegen, dass Säugetiere in der Schwerelosigkeit überleben können. Die Hündin schreibt Raumfahrtgeschichte: Sie ist das erste Tier in einer Umlaufbahn. Jedoch nicht für lange: Laika stirbt schon sieben Stunden nach dem Start. Die Temperatur in der Kapsel ist ungeplant auf 41 Grad angestiegen.

Juri Gagarin ist der erste Mensch im All

Doch diese Todesursache wird jahrzehntelang verschwiegen. Stattdessen wird die Legende verbreitet, Laika habe eine Woche lang gelebt, bis schließlich der Sauerstoffvorrat zur Neige gegangen sei. Nach fünf Monaten und mehr als 2.500 Erdumkreisungen verglühen der Satellit und Laikas Leiche beim Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Die Sowjetunion arbeitet nun mit Hochdruck daran, dass ihre Hunde die Weltraummissionen überleben. Das gelingt 1960: Belka und Strelka kehren lebend aus der Erdumlaufbahn zurück - nach einem Tag im All, zusammen mit Mäusen, Ratten und Pflanzen. Deren Kapsel ist ein Prototyp des Raumschiffes Wostok: Darin fliegt der Kosmonaut Juri Gagarin am 12. April 1961 schließlich als erster Mensch in den Weltraum.