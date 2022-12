Weltnaturkonferenz: Warum das Artensterben nicht unterschätzt werden sollte

Kommenden Mittwoch beginnt in Kanada die 15. Weltnaturkonferenz (CBD COP 15). Dann verhandeln 196 Staaten, darunter Deutschland und die EU-Länder, über ein neues globales Rahmenabkommen zum Schutz der ökologischen Vielfalt. Das Treffen gilt als entscheidend, um das weltweite Artensterben endlich zu stoppen. Doch was geht uns das an?

Menschengemachtes Artensterben

Nicht nur der Klimawandel, auch der Zustand der Ökosysteme auf der Welt ist alarmierend. Rund eine Million Arten (von insgesamt geschätzten acht Millionen) sind bis zum Ende des Jahrhunderts vom Aussterben bedroht. Wissenschaftler sprechen vom sechsten großen Massensterben in der Geschichte. Die letzten fünf sind für die Beteiligten nicht gut ausgegangen. Der Unterschied diesmal: Die Zerstörung ist menschengemacht.

"Es sterben eintausend mal mehr Arten aus, als ohne den Einfluss des Menschen." Florian Tietze, WWF-Experte

Ursachen: Ressourcenhunger und Wegwerfmentalität

Abholzung im Cerrado

Durch unseren Ressourcenhunger, unsere Art zu konsumieren und unsere Wegwerfmentalität stellen wir die Natur vor Herausforderungen und tragen massiv zum Verlust der Biodiversität bei. Dabei sei vielen gar nicht bewusst, dass der Kaffee am Morgen, die Schokolade, Futter für die Tierhaltung und vieles mehr seinen Ursprung oftmals auf Feldern in Brasilien genommen habe, für die zuvor hektarweise Regenwald gerodet worden sei, erklärt SPD-Umweltpolitikerin Delara Burkhardt. So seien wir allein in Europa für zehn Prozent der weltweiten Entwaldung verantwortlich. 80 Prozent der Arten der Erde seien in Wäldern zu Hause, so die Europaabgeordnete. Dabei ist der Wald nur einer von vielen Problembereichen.