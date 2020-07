Digitales Lernen: Noten wie beim Präsenzunterricht

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer

Bisher war die Lage anders. Bis zu den Sommerferien flossen schlechte Leistungen aus dem coronabedingten Lernen zu Hause nicht in die Benotung ein. Nur wenn sich Schüler besonders positiv mit Arbeiten hervorgetan hatten, fand das seinen Niederschlag in der Bewertung ihres Sozialverhaltens.

Mit der neuen Verordnung, die in Vorbereitung ist, will das Ministerium Lernen auf Distanz mit dem Präsenzunterricht gleichsetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass tatsächlich alle Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet sein werden - auch solche, deren Eltern dazu finanziell nicht in der Lage sind. Und auch die etwa 200.000 Lehrkräfte in NRW müssen für den digitalen Unterricht geeignete Geräte haben. Die Verteilung sollen die Schulen beziehungsweise die Schulträger vornehmen.

Laptops und Tablets für alle Schüler per Ausleihe