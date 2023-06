Nach den Sommerferien wieder Erfassung des Unterrichtsausfalls

Wie hoch ist der Ausfall von Unterrichtsstunden in NRW genau? Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es eine flächendeckende Erfassung in NRW. Doch im Frühjahr 2020 wurde sie wegen der Corona-Pandemie wieder ausgesetzt, um die Schulen zu entlasten. Nach den Sommerferien soll sie mit dem Beginn des Schuljahrs 2023/24 wieder aufgenommen werden. Das hatte NRW-Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) bereits im letzten Jahr angekündigt und am Montag erneut bekräftigt.

Ein möglicher Grund für die erneute Ankündigung: Die SPD-Fraktion im Landtag will am Dienstag eine repräsentative Umfrage unter Eltern zum Unterrichtsausfall in NRW vorstellen.