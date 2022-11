Erhöhte Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen in NRW

Nach den Schüssen auf den Gebäudekomplex der ehemaligen Synagoge in Essen vor knapp zwei Wochen waren in NRW bereits die Sicherheitsvorkehrungen rund um jüdische Einrichtungen verstärkt worden. Nun hat die Polizei ihre Präsenz noch einmal erhöht.

So standen vor der Synagoge in Hagen und vor anderen jüdischen Gebäuden am Mittwoch Beamte mit Schutzwesten und Maschinenpistolen. " Aufgrund der Gesamtentwicklung und der (...) Ermittlungsergebnisse " seien die Schutzmaßnahmen nun " landesweit angepasst " worden, hieß es aus dem NRW-Innenministerium. Details wurden mit Verweis auf Sicherheitsgründe aber nicht genannt. Zuvor hatte die "Bild" über die " höchste Alarmstufe " berichtet.

Festnahme und weitere Vorfälle

Mitte November war nachts auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in der Essener Innenstadt geschossen worden. Vier Einschusslöcher an einer Tür waren am Morgen entdeckt worden. Inzwischen prüfen die Ermittler mögliche Verbindungen zu einem Vorfall in Bochum, der in der gleichen Nacht stattgefunden hat. Dort wurde ein Molotowcocktail auf eine Schule geworfen, die an eine Synagoge grenzt. Ein Deutsch-Iraner wurde festgenommen. Er soll zudem einen Mann zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Dortmund angestiftet haben. Zu der Tat kam es nicht, der Zeuge wendete sich an die Polizei.