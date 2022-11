Kampf gegen Antisemitismus: "Im Jugendalter sind Einstellungsmuster noch revidierbar"

WDR: Wie zeigt sich Antisemitismus im Alltag? Was schildern Betroffene?

Michael Neumann: Antisemitismus ist für viele Betroffene ein alltagsprägendes Phänomen. Es pendelt zwischen subtilen Andeutungen, Stereotypen, aber auch offenem Hass bis hin zu offenen Bedrohungslagen. Betroffene machen sehr unterschiedliche Erfahrungen, die in allen gesellschaftlichen Räumen auftreten können. In der Schule, auf der Arbeit, im öffentlichen Raum.

WDR: Wie können Sie Betroffenen helfen?

Neumann: Das kommt darauf an, was Betroffene möchten. Vielen ist es erst einmal wichtig, darüber zu sprechen - in einem geschützten Raum, wo diese Erfahrungen ernst genommen werden. Denn oftmals wird Antisemitismus verharmlost oder bagatellisiert. Im zweiten Schritt wird geprüft, ob zum Beispiel eine Straftat vorliegt. Wir haben auch die Möglichkeit, Unterstützungsangebote für die rechtliche Begleitung zu machen. Oder wir versenden Beschwerdebriefe. Wir machen aber immer nur das, was die Betroffenen machen möchten.