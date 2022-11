Schüsse auf Synagoge in Essen: Festnahme und weitere Tatorte

Nach den Schüssen auf den Gebäudekomplex der Alten Synagoge in Essen hatte NRW-Innenminister Herbert Reul bereits von einem " Anschlag " gesprochen. Nun wird deutlich, dass die Tat ein deutlich größeres Ausmaß haben könnte. Reul sagte am Freitag im Innenausschuss des Landtages: " Wir reden nicht nur über die Alte Synagoge in Essen, an der sich in der Nacht vom 17. auf den 18. November etwas zugetragen hat ." Dies sei nicht die einzige Straftat in diesem Zusammenhang.

"Insgesamt bearbeiten wir derzeit in den Ermittlungen Sachverhalte mit Bezug zu jüdischen Objekten an drei unterschiedlichen Örtlichkeiten im Ruhrgebiet."

Zwischen diesen Taten bestehe " womöglich " ein Zusammenhang. Die neuen Erkenntnisse könnten die Tat von Essen in einem " anderen Licht erscheinen lassen ", so Reul. Auch die Polizei Dortmund sei in die Ermittlungen mit eingebunden. Zudem werde der Generalbundesanwalt auf dem Laufenden gehalten.