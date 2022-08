Fototermin mit Gasturbine: Was bringt der Lügen-Vorwurf an Moskau?

" Die Nichteinhaltung der Lieferverträge hat keine technischen Gründe ", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Die Erklärung fand in einer Werkshalle statt, in der eine Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 auf ihren Transport nach Russland wartet. Mit dem Fehlen dieser Turbine hat der russische Energiekonzern Gazprom die Reduzierung der Gas-Liefermenge auf nur noch 20 Prozent der vereinbarten Menge begründet, verweigert aber gleichzeitig die Annahme des Geräts und verweist auf fehlende Zolldokumente.