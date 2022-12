Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht, sollen mehr Menschen bis zum Renteneintrittsalter arbeiten, statt schon einige Jahre vorher in Ruhestand zu gehen. Das falle vielen heute schwer, sagte Scholz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Oest-France". Bis 2031 wird das Renteneintrittsalter in Deutschland auf 67 Jahre gestaffelt erhöht.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ( BiB ) hat errechnet, dass im Moment allerdings besonders viele Menschen schon mit 63 oder 64 in Rente gehen, also vor ihrem eigentlichen Eintrittsalter. Dabei werden oft auch Abschläge in Kauf genommen. Nicht immer ist es eine Entscheidung aus freien Stücken, viele sehen sich auch aus gesundheitliche Gründen oder der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt dazu gezwungen. Die meisten nutzen allerdings die Möglichkeit der so genannten "Rente mit 63". Hierbei können Menschen, die 45 Jahre in die Kasse eingezahlt haben, auch ohne Abzüge früher in Rente gehen.

Personalmangel wird sich verschärfen

Schon jetzt spüren einige Branchen einen Fachkräftemangel, zum Beispiel die Pflege oder das Handwerk. Voraussichtlich wird sich dieser noch verschärfen. Laut ifo-Institut fehlt es in beinahe jedem zweiten Betrieb an Arbeitskräften. Scholz zitiert Fachleute, die bis 2030 von einem Personalmangel von sechs Millionen Beschäftigten ausgehen. Gleichzeitig kommen nicht genug Erwerbstätige nach, die diesen Mangel ausgleichen könnten. Gerade die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer aus den Fünfzigern und Sechzigern gehen in die Rente oder stehen kurz davor. Diesen Verlust auf dem Arbeitsmarkt gilt es auszugleichen.