Laut einem Statiker wurde das Miethaus der LEG bei Erdarbeiten untergraben. Die Standsicherheit konnte nicht bestätigt werden, weshalb der linke Teil des Gebäudes laut der Stadt Duisburg vorerst nicht mehr bewohnt werden darf.

Zunächst hatte die LEG deshalb Hotels und Ferienwohnungen für ihre Mieter gezahlt. Nach drei Wochen wurden die Zahlungen jedoch eingestellt. Jetzt müssen sich die Mieter selbst kümmern.

Anwohner verzweifelt

Bewohnerin Hülya Öte

Hülya Öte musste mit ihrer Familie bei ihrer Mutter nebenan unterkommen. Drei Wochen hatte ihr die LEG zuvor die Ersatzunterkunft bezahlt. "Seit Montag möchte man uns die nicht mehr zahlen" , sagt sie. Die anderen Nachbarn seien in ihren Ersatzunterkünften und müssten für die Kosten selbst aufkommen.

Ein weiteres Ehepaar musste seine Wohnung überstürzt verlassen: "Wir haben nur das rausgeholt, was wir am Körper haben, ", klagt der Ehemann.

Die LEG bedauert die Unannehmlichkeiten für die Mieter, die derzeit keine Miete zahlen müssten: "Gleichzeitig haben sie einen Anspruch dem Schadenverursacher gegenüber, in diesem Fall also gegenüber dem Eigentümer des Nachbargrundstücks bzw. dem Bauherrn" , schreibt die LEG in einer Stellungnahme. Der Schadenverursacher müsste eigentlich auch für die zwischenzeitliche Unterbringung aufkommen, heißt es weiter.

Mieterschutzbund wirft LEG Mieterfeindlichkeit vor

Peter Heß vom Mieterschutzbund

Der Mieterschutzbund wirft der LEG nun Mieterfeindlichkeit vor: "Was können die Mieter dafür, dass ein Grundstücksnachbar der LEG nach deren Mitteilung Fehlverhalten an den Tag gelegt hat und Schäden verursacht hat?" , meint Peter Heß vom Mieterschutzbund. Die LEG müsse sich kümmern.

Hinter dem Bauvorhaben steckt eine Firma, die in Duisburg-Meiderich ihren Sitz haben soll. Per E-Mail teilt diese mit, dass die Kostenübernahme für die Unterbringung der Mieter noch nicht geregelt sei.

Die LEG kündigte an, für ihre Mieter eine gute Lösung finden zu wollen. Sie seien unverschuldet in Not geraten.

Unsere Quellen: