So will die Ampel Zuwanderung für Fachkräfte erleichtern

Die Ampelkoalition hat sich auf Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung geeinigt. Sie sollen am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Das entsprechende Papier liegt dem ARD -Hauptstadtstudio vor. Darin zählt die Ampel auf 23 Seiten viele Ideen auf, wie sie Fachkräften im Ausland den deutschen Arbeitsmarkt schmackhafter machen will.

Was wird angestrebt?

Das Einwanderungsrecht soll sich so verändern, dass die Hürden für Fachkräfte aus dem Ausland abgesenkt werden. Dadurch soll es für Menschen in Drittstaaten leichter werden, einen Job in Deutschland zu finden.

Wie soll das geschehen?

Im Eckpunktepapier werden drei Säulen unterschieden, bei denen die rechtlichen Hürden für den Zuzug von ausländischen Fachkräften gesenkt werden sollen.

Bei der ersten Säule geht es um die Voraussetzungen, die ausländische Fachkräfte nachweisen müssen, um hier arbeiten zu dürfen. Dazu gehört zum Beispiel der Vorschlag, dass Fachkräfte ihre Kompetenzen abschließend in Deutschland prüfen lassen können - wenn sie ihre Unterlagen zu ihrer Berufsqualifikation nicht oder nicht vollständig vorlegen können.

Bei der zweiten Säule geht es um ausländische Fachkräfte, die noch keinen Abschluss vorweisen können, aber schon jede Menge Berufserfahrung haben. Bei Beschäftigten der Informations- und Kommunikationstechnologie soll beispielsweise auf den ausreichenden Nachweis von Deutschkenntnissen verzichtet werden.

Bei der dritten Säule soll ausländischen Arbeitskräften mit "gutem Potenzial" ein Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden, um einen Job zu finden. Dafür soll eine "Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche" eingeführt werden - auf Grundlage eines Punktesystems. Zu den Auswahlkriterien könnten Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter gehören.

Was ist neben Anpassung von Gesetzen noch geplant?

Die Ampelkoalition will für Deutschland werben. Ein Schwerpunkt soll darauf liegen, offene Stellen international bekannt zu machen und Qualifizierte im Ausland an Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen in Deutschland zu vermitteln. Dazu soll zum Beispiel das Portal "Make it in Germany", das über eine eigene Jobbörse verfügt, ausgebaut werden. Die Anzahl der veröffentlichten Stellenangebote soll erhöht werden.

Auch die Angebote für den Spracherwerb im In- und Ausland will die Bundesregierung verbessern. In den Herkunftsländern sollen dabei die Goethe-Institute eine besondere Rolle spielen. In Deutschland sollen die Anerkennungsverfahren für ausländische Berufsabschlüsse vereinfacht werden. Für Fachkräfte soll außerdem eine Migrationsberatung vor der Einreise stattfinden - zusammen mit einem zügigen Visumsverfahren.

Arbeitsmarkt "so aufnahmefähig wie seit 30 Jahren nicht mehr"

Bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres soll ein Gesetzesentwurf zu den genannten Eckpunkten vorliegen. Denn der Druck ist groß: Schon jetzt fehlen in vielen deutschen Wirtschaftszweigen immer häufiger Arbeitskräfte. Die Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles hat sich deshalb für deutlich mehr Migration nach Deutschland ausgesprochen.

Wegen des demografischen Wandels gebe es kein Szenario, "wo wir ohne größere Einwanderung auskommen" , sagte Nahles der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. "Wir brauchen im Saldo 400.000 zusätzliche Arbeits- und Fachkräfte im Jahr." Der Arbeitsmarkt sei "so aufnahmefähig wie seit 30 Jahren nicht mehr und die Leute wollen arbeiten, egal aus welchem Land sie kommen" .

