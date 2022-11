Pflege in Not: So wirkt sich der Fachkräftemangel in Kliniken und Heimen aus

Seit 2019 gilt für bestimmte pflegeintensive Klinik-Stationen eine Untergrenze fürs Personal. Trotz dieser Neuerung dürfte sich an der Personalsituation in Deutschland im internationalen Vergleich noch nicht viel geändert haben. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung von 2018 kommen hierzulande 13 Klinikpatienten auf eine Pflegefachkraft - in den Niederlanden sind es nur etwa halb so viele.

Wie viele Pflegekräfte fehlen wirklich in Kliniken und Altenheimen? In zuverlässige Zahlen fassen lässt sich der Personalmangel kaum. Die Gewerkschaft Verdi, die auch für die Rechte von Pflegepersonal eintritt, kam vor zwei Jahren auf 80.000 fehlende Pflegekräfte allein in den Krankenhäusern. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung kam vor vier Jahren auf 100.000 fehlende Pflegestellen in den Kliniken.

Der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Universität Bremen ermittelte vor zwei Jahren für die Pflegeheime in einer umfangreichen Studie 120.000 fehlende Vollzeitkräfte. Die Zahl entspreche etwa 200.000 Köpfen, da viele Pflegerinnen und Pfleger in Teilzeit beschäftigt seien, so Rothgang.

Genaue Zahlen zum Personalmangel in der Pflege bietet der Arbeitsmarkt - natürlich aber nur zu jenen Pflegestellen, die ausgeschrieben sind. Eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit zeigt: Es besteht vor allem ein Fachkräftemangel. Im Jahresdurchschnitt 2021 kamen auf 27.000 Jobangebote für Fachkräfte nur 9.000 qualifizierte Arbeitslose.

In Zukunft wird sich die Personalsituation der Kranken- und Altenpflege wohl noch verschärfen. Da sind sich die Expertinnen und Experten einig. Denn mit der alternden Gesellschaft steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Das lässt sich schon mit Blick auf die vergangenen Jahre beobachten, wie das Statistische Bundesamt zeigt.

Wie viele Pflegekräfte werden also in Zukunft fehlen? Zum Teil ist sogar von 500.000 fehlenden Pflegerinnen und Pflegern im Jahr 2030 die Rede. Die Datenbasis solcher Prognosen lässt aber Zweifel aufkommen. Denn wie sich die Situation entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab - zum Beispiel davon, wie attraktiv der Beruf in Zukunft sein wird. Bislang schreckt er viele eher ab.