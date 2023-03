Erst Schnee, dann Regen: Was das für Böden und Flüsse bedeutet

Als Folge ist damit zu rechnen, dass Uferbereiche wie der Leinpfad unter Wasser stehen werden. Auch die Schiffahrt auf dem Rhein kann bei Überschreiten der Hochwassermarke I nur noch mit geringerer Geschwindigkeit stattfinden. Zudem müssen die Schiffe im mittleren Bereich des Flusses fahren.

Trotz Schnee und Regen: Böden sind derzeit viel zu trocken

Was bedeuten die Niederschläge für den Boden? Laut dem tagesaktuellen Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sind große Teile NRWs derzeit von " moderater bis schwerer Dürre " betroffen, wenn man den Boden in einer Tiefe von 1,80 Metern betrachtet. Beim "Oberboden", der die obersten 25 Zentimeter umfasst, sieht es für den Norden des Landes derzeit gut aus. Der Süden NRWs ist laut den Forschern aber größtenteils " ungewöhnlich trocken " oder von " moderater Dürre " betroffen.

Große Niederschlagsmengen in kurzer Zeit gelangen nur zum Teil in die Böden