Die Angst sitzt tief bei den Menschen in den Hochwasser-Risikogebieten

Dann sind auch die Anwohner von Agger und Sieg stärker von den Regenmassen betroffen. Die Feuerwehren empfehlen, die Warn-App NINA gut im Blick zu behalten - diese und die Sirenen hätten in der vergangenen Nacht bereits gut über die Wassermassen informiert.

Nervosität auch an der Wupper

Hoher Wupperpegel in Solingen-Unterburg

Auch entlang der Wupper hatte die Feuerwehr Hochwasser-Vorsorge betrieben, vor allem in Solingen-Unterburg. Dieser Stadtteil war bereits im Sommer 2021 stark von den Fluten gebeutelt worden.

Am Donnerstag wurden vorsorglich der Parkplatz an der Wupperinsel geräumt und Sandsäcke bereit gelegt.

"Ich habe Angst"

Maria Teresa Bevacqua ist verzweifelt

Bei Maria Teresa Bevacqua und ihrem bettlägrigen Mann kamen sofort böse Erinnerungen hoch. Vor eineinhalb Jahren stand das Wasser hüfthoch in ihrer Wohnung. Erst kurz vor Weihnachten konnten sie wieder zurück in ihre eigenen vier Wände. Beim Anblick des Hochwassers kommen ihr die Tränen: "Ich bin so fertig. Ich habe so Angst. Das Wasser kam so schnell - ich konnte nichts mehr retten."

Der Wupperverband überwacht intensiv die Pegel von Wupper und die Wasserstände in den Talsperren. Auch hier gilt: Die Wassermassen fließen langsam ab, die Pegel sinken. Die Frage ist nur: Wie heftig wird der nächste Regen?