Tageslicht aktiviert: Gute Gründe fürs Rausgehen trotz Schmuddelwetter

Die Zeit, in der man sich seine Tageslicht-Dosis abholen kann, wächst gerade täglich. Die Tage werden länger - immer so zwei, drei Minuten. Bereits am 20. März sind Tag und Nacht gleich lang. Danach überwiegen täglich die hellen Stunden, bis der Staffelstab am 23. September wieder an die Nacht geht.

Frühe Tageslicht-Dosis aktiviert uns

Experten wie etwa der Chronomediziner Dieter Kunze, die sich mit der "Inneren Uhr" des Menschen beschäftigen, raten dazu, sich seine erste Lichtdosis bereits am frühen Morgen abzuholen. Ein Spaziergang vor dem Home-Office, ein bis zwei Bahnstationen zu Fuß ablaufen - unserem Gehirn helfe das auf die Sprünge.