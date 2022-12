Energie sparen: Router abschalten bringt viele Nachteile

Viele Menschen schauen gerade ganz genau hin, wie sich Strom und damit Geld einsparen lässt. Die Idee dahinter ist einleuchtend: Welche Geräte werden nicht benötigt und können zumindest zeitweise abgeschaltet werden?

Ein Router verbraucht rund 95 kWh jährlich

Viele kommen da auf den Internet-Router, der das Zuhause oder Büro mit dem Netz verbindet. Die meisten benötigen nachts keinen Internetzugang – also kann das Gerät doch nachts abgeschaltet werden, so der naheliegende Gedanke. Dazu gibt es aktuell viele Tipps im Netz, auch wie sich das bequem mit einer Zeitschaltuhr erreichen lässt.

Die nackte Kalkulation spricht für diese Idee: Wer ein Gerät acht Stunden am Tag abschaltet, spart 1/3 des Energieaufwands – und damit der Kosten. Der durchschnittliche Verbrauch eines Routers liegt heute bei nur noch zehn bis elf Watt. Ein Router, der 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche läuft. Verbraucht also 11 W *24 h *365 t = 96 kWh jährlich. Der ununterbrochene Betrieb eines Routers schlägt also mit 30-35 EUR zu Buche, je nach Stromtarif.

Viele Geräte holen sich vor allem nachts Updates – und installieren sie, was aber nur bei eingeschaltetem Router zuverlässig funktionieren kann

Ein Abschalten des Routers bei Nacht spart also elf bis 14 EUR .

Nur geringer Spareffekt

Das könnte sich lohnen. Allerdings muss man immer auch auf die möglichen Nachteile eines Abschaltens achten. Nachts den Kühlschrank abzuschalten, weil man nichts herausholt, ist zum Beispiel auch keine gute Idee – aus naheliegenden Gründen. Es nutzt nichts, einen Kühlschrank nur eingeschaltet zu haben, wenn man ihn braucht.

Moderne Router bieten eingebaute Sparmöglichkeiten und zeigen auch den Energieverbrauch an

Ähnlich ist es auch beim Router: Wer dieses Gerät nachts für acht Stunden abschaltet, hat auch einige erhebliche Nachteile.