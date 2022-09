Ukraine: Die Scheinreferenden enden heute - wie geht es weiter?

Was bezweckt Russland mit einer möglichen Annexion?

Die russische Führung will nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit der erwarteten Annexion ukrainischer Gebiete den Angriffskrieg vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigen. Jegliche Ankündigung einer Einverleibung der Gebiete werde der Rechtfertigung von Russlands "spezieller Militäroperation" in der Ukraine dienen und beabsichtige, die patriotische Unterstützung des Konfliktes zu festigen, hieß es am Dienstag in einem Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Was ist von der Drohung mit einem Atomschlag zu halten?

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew bekräftigte am Dienstag, sein Land habe das Recht, sich im Zweifel mit Atomwaffen zu verteidigen. Das sei kein Bluff. Ähnlich hatte sich vor einigen Tagen Präsident Wladimir Putin geäußert. Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hatte bereits vergangene Woche erklärt, Russland sei bereit, alle Mittel inklusive Atomwaffen zur Verteidigung annektierter Gebiete einzusetzen.

Sicherheitsexpertin Claudia Major

"Diese Drohung ist total verstörend und unverantwortlich" , sagte Claudia Major, Sicherheitsexpertin der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), bereits am Sonntag dem ZDF . "Aber, und das ist mir ganz wichtig: Es sind bislang rhetorische Drohungen. Es gab keine militärischen Ableitungen, also die Waffen sind nicht verlegt worden."

Major ist der Meinung, dass ein möglicher Atomwaffeneinsatz für Russland einen geringen militärischen Nutzen bringen würde, aber sehr hohe Kosten hätte. "Weil sowohl die USA als auch die Nato gesagt haben, dass sie dann ihre Rolle im Krieg fundamental überdenken würden."

Wie soll der Westen auf die neue Situation reagieren?

Nach Einschätzung von Claudia Major glaubt Putin, er können den Konflikt länger durchstehen als die westlichen Staaten. Er hoffe, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine bröckele, wenn die Energiepreise weiter steigen und es möglicherweise zu sozialen Spannungen im Westen komme.