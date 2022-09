Ukraine: Darum sind die geplanten "Referenden" illegal

Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen große Geländegewinne im Osten des Landes erzielt. Nun haben Separatistenführer und von Moskau eingesetzte Statthalter hastige "Referenden" über den Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an Russland angekündigt. Bereits ab Freitag solle in den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja darüber abgestimmt werden, ob diese Territorien an Russland angegliedert werden.

Aus dem Rest der Welt hagelt es Kritik. Warum sind die geplanten Abstimmungen illegal und was bezweckt Russlands Präsident Wladimir Putin damit?

Keine juristische Grundlage

Die Verfassung der Ukraine spricht eine deutliche Sprache: Laut Artikel 73 wird die "Frage der Änderung des Territoriums der Ukraine ausschließlich durch ein gesamtukrainisches Referendum gelöst."

Völkerrechtsexperte Prof. Stefan Talmon von der Universität Bonn bekräftigt dies: "Ein Referendum darf nur von der Ukraine, d.h. der ukrainischen Regierung, durchgeführt werden." Damit ist klar: Die vier separatistischen Regionen dürfen überhaupt nicht selbstständig über einen möglichen Anschluss an Russland abstimmen lassen.

Warum dieses Manöver?