Wetter kein Sommermärchen: Gewitter und Saharastaub in NRW

Saharastaub "ganz normaler Teil unserer Atmosphäre"

" Saharasand ist in Wüsten und Trockengebieten aufgewirbelter Staub, bei dem die federleichten Teilchen über große Strecken transportiert werden ", sagt WDR -Wetterexperte Jürgen Vogt. Der Wüstensand wird zwischen März und Juni vor allem über das Mittelmeer nach Europa geblasen.