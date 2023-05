Sängerin Tina Turner gestorben

Tina Turner starb am Dienstag nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht in der Nähe von Zürich, wie ihr Management am Mittwoch mitteilte. Die Künstlerin war seit rund zehn Jahren Schweizer Staatsbürgerin. Sie lebte mit ihrem deutschen Partner Erwin Bach seit den Neunzigerjahren am Zürichsee.

Bewegte Karriere

Die "Queen of Rock 'n' Roll" hat mit ihrer gewaltigen Stimme und überschäumenden Energie die Menschen begeistert. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen. Turner zeigte sich danach nur noch selten in der Öffentlichkeit, etwa, um für ein Buch oder ein Musical über ihre Lebensgeschichte zu werben.

Anfänge in den 60er Jahren als Duo mit Ike Turner

Sie wurde in den 60er und 70er Jahren im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner bekannt. Wie Turner erst viel später enthüllte, war die Ehe eine Tortur für sie. Ike schlug und drangsalierte sie. Mit 37 Jahren flüchtete sie vor ihm. Turner gab alle finanziellen Ansprüche aus dem gemeinsamen Musikschaffen auf, um schnell durch die Scheidung zu kommen, und startete mit einer Solokarriere durch.

Mit 45 Jahren gelang ihr ein fulminantes Comeback: Das Album "Private Dancer" wurde 1984 ihr Solo-Durchbruch. Fortan füllte sie weltweit die Stadien und Musikbühnen und landete zahlreiche Hits: "What's Love Got To Do With It?", "Proud Mary" oder "We Don't Need Another Hero" sind nur einige davon. Turner gewann zahlreiche Musikauszeichnungen. 2021 wurde sie in die "Rock & Roll Hall of Fame" in Cleveland in den USA aufgenommen.

" Tina, wir werden dich sehr vermissen "

Turner hatte zwei leibliche Söhne, die mit 59 und 62 Jahren vor ihr gestorben sind. Sie selbst hatte Darmkrebs und Nierenversagen. Ihr Mann spendete ihr 2017 eine Niere. In der Autobiografie "My Love Story" berichtete sie 2019 über viele schmerzhafte Erfahrungen im Leben, würdigte darin aber Erwin Bach als ihren Retter und die größte Liebe ihres Lebens.