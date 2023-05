"Ich glaube, die war in Köln sehr happy": Auf den Spuren von Tina Turner in NRW

"Mein Herz fing plötzlich an zu schlagen: Boom, Boom, Boom! Es übertönte alle anderen Geräusche. Meine Hände waren eiskalt. " So erinnerte sich Turner in ihrer Biografie an das erste Zusammentreffen mit Bach. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Turner und Bach: Luxusleben im Kölner Süden

Wie es weiterging? Daran erinnerte sich Lothar Meinerzhagen, damals Kollege von Bach bei EMI Electrola im WDR : " Wir hatten eine Convention organisiert in Nashville. Ich saß dann auf der Wiese, links von mir Tina, rechts war Erwin Bach, Ich merkte hinter meinem Rücken, dass da plötzlich Fummelei war. “

Tina Turner habe sich in Erwin Bach " derart verknallt, dass sie beschlossen hatte, sie zieht zu ihm ", so Meinerzhagen. Das Paar wohnte im Kölner Nobelviertel Marienburg, in einer schicken Villa an der Ulmen Allee. Das Anwesen war laut Meinerzhagen derart luxuriös, dass sogar die Auffahrt zur Garage beheizt war – damit man trockenen Fußes in die Limousine steigen konnte.

In Köln ist Tina Turner unvergessen

Wobei Tina Turner in ihrer Kölner Zeit offenbar viel Wert darauf legte, überall inkognito durchzukommen. Daran erinnerte sich der Musiker Wolfgang Niedecken von der Kölsch-Rock-Band BAP im WDR . " Sie hat sich auf unscheinbar verkleidet und wollte ihre Ruhe haben. " Das habe sie auch geschafft. " Ich glaube, die war in Köln sehr happy. "

Bis 1994 wohnte Tina Turner im Kölner Villenviertel. Als Erwin Bach zum Geschäftsführer der Schweizer EMI berufen wurde, zog sie mit ihm nach Küsnacht am Zürichsee. Dort lebte das Paar bis zu ihrem Tod am Mittwoch.