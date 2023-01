Lützerth: RWE will Aktivisten offenbar auf Schadenersatz verklagen

" Sie (die Aktivisten) rennen wie selbstverständlich in zwei Nächten durch die Dörfer, vermummt, schlagen Scheiben ein, beschmieren Wände und feuern Böller ab ", heißt es in dem Brief, der dem WDR vorliegt. Davon betroffen ist vor allem die Ortschaft Keyenberg. Hier haben die Aktivisten ein Camp aufgebaut. Und auch eines in Kuckum. Noch immer halten sich dort hunderte Aktivisten auf.

Erste Häuser besetzt

Am vergangenen Freitag wurden auch erstmals zwei leerstehende Häuser besetzt. Die Polizei war mit Dutzenden Kräften im Einsatz. Die Besetzer gaben freiwillig auf. Die Bewohner fühlen sich von Aktivisten eingeschüchtert. Sie äußerten die Angst, dass die Aktivisten den Ort nicht mehr verlassen könnten. " Wir haben schlichtweg Angst und fühlen uns von der Stadt Erkelenz, dem Polizeipräsidium Aachen, dem Land NRW vergessen ", heißt es weiter in dem Brief, dem sich 45 Anwohner angeschlossen haben. Mittlerweile hat das Bündnis " Alle Dörfer bleiben " auf den Unmut der Anwohner reagiert.

Bündnis will für Schäden aufkommen