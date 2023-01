Zwei Sichtweisen auf Lützerath: Ein Polizist und ein Demonstrant berichten

Ansichten eines Polizisten

Polizist Dennis Küll

Dennis Küll war ebenfalls vor Ort und als Polizist im Einsatz. Wie guckt er heute - mit etwas Abstand auf die Geschehnisse? Da muss der Polizist erst einmal differenzieren. Denn da sei einerseits der Klimaschutz und andererseits dieser Einsatz. " Ich bin Familienvater und ich habe meinen Kindern gegenüber die Verantwortung, ihnen ein lebenswertes Leben zu hinterlassen. Das Thema Klimaschutz ist immens wichtig. Wir müssen jetzt was tun ."

"Ich bin als Polizeibeamter von den Aktivisten gar nicht so weit entfernt." Dennis Küll, Polizist

Andererseits sei da aber dieser Einsatz in Lützerath. " Am Ende muss ich mich fragen: Was für ein Polizist möchte ich sein? Einer, der Recht und Gesetz durchsetzt - auch wenn es emotional mit mir nicht im Einklang ist - oder möchte ich ein Polizist sein, der nach seiner Meinung handelt? "

Er habe großen Respekt vor Menschen, die ihre Meinung vertreten. " Aber ich kann nicht zulassen, dass am Ende jemand mit Gewalt seine Meinung durchsetzen will. " Das mache ihn wütend und diene der Sache nicht.

"Die Hemmschwelle gegenüber der Polizei wird immer geringer" Denis Küll, Mitglied der Polizeigewerkschaft

Wann beginnt die Gewalt?

Gewalt beginne, wenn Polizeiketten durchbrochen würden. " Ich drohe meine Zwangsmaßnahmen mehrmals lautstark an, aber irgendwann muss ich den Zwang einsetzen ." Das sei das letzte Mittel, aber es sei manchmal auch der letzte Ausweg. " Kein Mensch will doch einen anderen verletzen ."

In einer so dynamischen Situation wie in Lützerath sei es für Polizisten sehr schwierig, in Bruchteilen von Sekunden zu sehen, wer in einer Menschenkette einen Stein wirft und wer nicht. " Steine fliegen oft aus der zweiten Reihe ." Und friedliche Demonstranten würden sich häufig nicht von Steinewerfern distanzieren. Gezielte Schläge auf den Kopf seien aber verboten.

Unsere Hauptdevise war: Deeskalation Polizist Dennis Küll, auch vor der Räumung schon in Lützerath im Einsatz

Die Polizei habe Tage vor der Räumung schon Kommunikationsteams ins Camp geschickt, um Aktivisten zu erklären, was als Nächstes passiert, so erzählt Küll. Gleichzeiting habe er mit ansehen müssen, wie Barrikaden und Depots mit Pflastersteinen errichtet und an Hauswände " Alle Cops töten " geschmiert wurde. " Dann fährt man nach Hause und denkt an den Kollegen, den später dieser Stein treffen könnte. "

"Ich kann nur so lange deeskalieren wie mein Gegenüber mit mir kommuniziert." Polizist Dennis Küll

Auch für den Polizisten Dennis Küll sind Aktivisten am Ende kein Feinbild, wie er versichert. Das sei ein großes Spektrum an Menschen. Nur gewaltbereite Aktivisten - die kriege man auch nicht mehr eingefangen.

