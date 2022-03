Notfallplan Gas: NRW-Grüne fordern Maßnahmen vom Land

Die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur fordert von der CDU / FDP -Landesregierung mehr Tempo beim Umbau der Energieversorgung in NRW . Sie reagierte damit am Mittwoch auf den Schritt ihres Parteikollegen Robert Habeck. Der Bundeswirtschaftsminister hatte am Morgen in Berlin die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen.