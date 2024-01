Große Lokführer-Kundgebung in Dortmund

" Ich habe noch keinen Monat keine Überstunden gemacht ", erinnert sich Sven Schmitte an seine Zeit als Lokführer. Er hat 1999 bei der DB Regio in Essen gelernt, ist mittlerweile als Bezirksvorsitzender der GdL in Nordrhein-Westfalen und für die Gewerkschaftsarbeit freigestellt.

Schmitte erwartet "mindestens 300 bis 400 Lokführer und Eisenbahner " bei der zentralen Streikkundgebung in NRW . Acht Redner werden vor dem Fußballmuseum in Dortmund auf der Bühne stehen. Unterstützung bekommt die GdL auch von der Post- und Telekom-Gewerkschaft DPVKOM sowie dem deutschen Beamtenbund.

35 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich

Die Gewerkschaft fordert u. a. die Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden, 555 Euro mehr Lohn pro Monat sowie höhere Schichtzulagen. Der laufende Streik endet am Montag um 18 Uhr.

Die GdL hat bereits mit 18 Bahngesellschaften neue Tarifverträge abgeschlossen. Darin wurde u. a. die schrittweise Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden bis 2028 vereinbart. In NRW gibt es bisher nur einen Abschluss bei der Westfalen-Bahn in Bielefeld. Anfang Februar finden Tarifrunden mit der Eurobahn und National Express statt.

Kundgebungen in Dresden, Berlin und Dortmund

Am Freitag gehen die Eisenbahner in drei Orten auf die Straße. In Dresden spricht der Bundesvorsitzende Claus Weselsky, in Berlin gibt es ebenfalls eine Demo. In Dortmund findet die zentrale Streikkundgebung statt. Die Lokführer treffen sich um 12 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit am Fußballmuseum direkt gegenüber vom Hauptbahnhof.

