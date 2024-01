Stadt und Messe wollen AfD-Bundesparteitag in Essen verhindern

" Wenn der Parteitag nach Essen kommt, wird es eine große Protestwelle geben und ich werde selbst auch an der Spitze stehen ", so Essens Oberbürgermeister. Durch die Proteste sei die öffentliche Ordnung und Sicherheit vielleicht nicht immer gewährleistet, so Kufen.

Die Grugahalle: Hier soll der AfD-Bundesparteitag stattfinden.