Weihnachtsfeiern weniger nachgefragt als vor Corona

Hoch über dem Baldeneysee in Essen liegt das Ausflugslokal "Heimliche Liebe". Inhaber Stefan Romberg trifft man draußen im T-Shirt - es ist ungewöhnlich warm an diesem Oktobertag. Nach Weihnachtsfeiern fühlt es sich noch nicht wirklich an, trotzdem baut Romberg schon dafür auf - neu in diesem Jahr: Eine Kunststoffbahn zum Eisstockschießen. Damit reagiert man auf die Corona-Bedenken: "Die wenigen Firmen, die feiern, wollen etwas draußen machen ."

Mehr als vergangenes Jahr, weniger als vor Corona

Die Eisbahn sei zwar gut nachgefragt, erzählt Romberg, aber insgesamt sei noch Luft nach oben: "Mit den kleineren Firmen läuft es gut. Aber die Größeren haben einfach Angst oder nehmen es vielleicht immer noch als Grund, dieses Jahr kein Geld für eine Weihnachtsfeier auszugeben."

Stefan Romberg leitet die "Heimliche Liebe" in Essen

Das Phänomen "kleinere Gruppen" kenne man, bestätigt Kevin Dey, Geschäftsführer im XXL Sportcenter in Duisburg - hier gibt es unter anderem Bowling und Indoor-Minigolf. "Früher hatten wir hier Gruppen von 100 bis 120 Personen, jetzt sind es eher 20 bis 30." Nur im Firebowl in Gelsenkirchen gebe es schon eine Buchung mit 300 Leuten, schwärmt Inhaber Dirk Krühler.

DEHOGA : "November und Dezember Haupt-Umsatzmonate"